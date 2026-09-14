LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|412,75EUR
|-2,50EUR
|-0,60%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
14.09.2026 07:31:41
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 580 auf 525 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Freitag ein Finetuning an ihren Schätzungen vor dem Bericht zum dritten Quartal vor. Sie berücksichtigte dabei jüngste Branchendaten ebenso wie geopolitische Entwicklungen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
525,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
414,55 €
|
Abst. Kursziel*:
26,64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
412,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,20%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
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