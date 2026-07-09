AB InBev Aktie
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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem volatilen ersten Quartal hätten sich die Aktien des europäischen Bier- und Spirituosensektors im zweiten Jahresviertel gut erholt und besser abgeschnitten als der Bereich Basiskonsumgüter, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für die Papiere des Brauereikonzerns reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
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Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
97,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
69,12 €
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Abst. Kursziel*:
40,34%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
69,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
40,38%
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Analyst Name::
Trevor Stirling
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KGV*:
-