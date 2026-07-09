Wolters Kluwer Aktie

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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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09.07.2026 06:17:56

Wolters Kluwer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 73 auf 87 Euro angehoben und die Aktien des Informationsdienstleisters von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere seien attraktiv bewertet, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag. Angesichts jüngster Investitionen, Zukäufe und Produkteinführungen der Niederländer ist er noch optimistischer geworden hinsichtlich ihres Burggrabens gegen die KI-Konkurrenz./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58,90 € 		Abst. Kursziel*:
47,71%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
61,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,46%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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