Vonovia Aktie
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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Performance des Unternehmens unterstreiche die Attraktivität des deutschen Wohnimmobilienmarktes, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Auch wenn die Mieten aus Sicht mancher Investoren zu langsam steigen mögen, sorge der Umstand, dass die Bestandsmieten noch nie gesunken seien, für gute Berechenbarkeit der Erträge. Insgesamt sieht Klose nach der Achterbahnfahrt aktuell gute Chancen in der Branche./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,10 €
|
Abst. Kursziel*:
63,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,74%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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