Hypoport Aktie

82,00EUR -1,45EUR -1,74%
Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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09.07.2026 10:33:07

Hypoport SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport massiv gesenkt von 291 auf 134 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge eines Analystenwechsels seien die Schätzungen für den Finanzdienstleister aktualisiert worden, schrieb der nun zuständige Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nachdem sich der Kurs in den vergangenen 12 Monaten mehr als halbiert habe, sehe er für die Aktie zum neuen Kursziel deutlich Luft nach oben./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82,50 € 		Abst. Kursziel*:
62,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,41%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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