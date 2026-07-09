ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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09.07.2026 10:18:36

ING Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING vor Quartalszahlen von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die niederländische Großbank werde wohl gute Resultate abliefern, da der Zinsüberschuss unter anderem von einem deutlichen Volumenwachstum profitiert haben sollte, während die Dynamik beim Provisionsüberschuss hoch geblieben sein dürfte, schrieb Benjamin Goy in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,38 € 		Abst. Kursziel*:
9,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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