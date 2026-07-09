Nordex Aktie
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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die eingegangenen Bestellungen des Windturbinen-Herstellers hätten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Deutschland nach dem hohen Auktionsvolumen weiterhin ein wesentlicher Treiber für die Auftragseingänge bleiben und das US-Geschäft einen zunehmenden Beitrag leisten wird./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
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Unternehmen:
Nordex AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
57,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
42,00 €
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Abst. Kursziel*:
35,71%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
42,44 €
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Abst. Kursziel aktuell:
34,31%
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Analyst Name::
Richard Dawson
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KGV*:
-
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