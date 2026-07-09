SCHOTT Pharma Aktie

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SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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09.07.2026 10:01:52

SCHOTT Pharma Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er habe die Aktie zwar kürzlich in Erwartung eines beschleunigten Wachstums hochgestuft, sei jedoch positiv überrascht vom Ausmaß der übertroffenen Erwartungen sowie vom angehobenen Jahresausblick und sehe darin einen wesentlichen Kurstreiber./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,00 € 		Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,14%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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