FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er habe die Aktie zwar kürzlich in Erwartung eines beschleunigten Wachstums hochgestuft, sei jedoch positiv überrascht vom Ausmaß der übertroffenen Erwartungen sowie vom angehobenen Jahresausblick und sehe darin einen wesentlichen Kurstreiber./rob/edh/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET



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