NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1400 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Rolls-Royce erwartet er starke Ergebnisse./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST

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