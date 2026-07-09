Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1400 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Rolls-Royce erwartet er starke Ergebnisse./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
15,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,21 £
|
Abst. Kursziel*:
9,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,23 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
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