Alzchem Group Aktie

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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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09.07.2026 10:24:39

Alzchem Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Alzchem profitiere weiterhin von einer starken strukturellen Nachfrage im Bereich Spezialchemie, insbesondere bei Kreatin, Nitroguanidin und Creamino, schrieb Manuela Stuerzer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Segment Basischemikalien & Zwischenprodukte bleibe das Marktumfeld aber herausfordernd, denn Preisdruck, Energiekosten und die Überholung eines Karbidofens belasteten die Profitabilität./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
165,00 € 		Abst. Kursziel*:
55,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,59%
Analyst Name::
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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