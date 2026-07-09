GSK Aktie
|22,96EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Studiendaten zu Bepirovirsen gegen Hepatitis B stehe nun die zweite der beiden wichtigen Datenveröffentlichungen für 2026 an: die Resultate für Camlipixant, einen Wirkstoffkandidaten gegen refraktären chronischen Husten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie bei Bepirovirsen bestehe auch hier Blockbuster-Potenzial. Dennoch dürften positive Daten kaum ausreichen, um die anhaltende Lücke zwischen dem Marktkonsens und dem für 2031 ausgegebenen Umsatzziel des Pharmakonzerns vollständig zu schließen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,66 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,79%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
06.07.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte eine GSK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
02.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
01.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
01.07.26
|Handel in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
29.06.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)