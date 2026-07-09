GSK Aktie

22,96EUR 0,00EUR 0,00%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 10:18:10

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Studiendaten zu Bepirovirsen gegen Hepatitis B stehe nun die zweite der beiden wichtigen Datenveröffentlichungen für 2026 an: die Resultate für Camlipixant, einen Wirkstoffkandidaten gegen refraktären chronischen Husten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie bei Bepirovirsen bestehe auch hier Blockbuster-Potenzial. Dennoch dürften positive Daten kaum ausreichen, um die anhaltende Lücke zwischen dem Marktkonsens und dem für 2031 ausgegebenen Umsatzziel des Pharmakonzerns vollständig zu schließen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,66 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,79%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten