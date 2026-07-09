AstraZeneca Aktie
|150,75EUR
|-15,15EUR
|-9,13%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca nach Studiendaten mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Phase-III-Resultate von Wainua zur Behandlung bestimmter Herzkrankheiten hätten die Ziele verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstagmorgen. Die Marktteilnehmer dürften den bisherigen risikoadjustierten Höchstumsatz in dieser Anwendung nun großteils aus ihren Bewertungsmodellen herausnehmen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
150,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
128,10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.07.26
|AstraZeneca-Aktie fällt: Pharmakonzern baut Atemwegsportfolio mit chinesischem Wirkstoff aus (Dow Jones)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
06.07.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)