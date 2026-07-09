AstraZeneca Aktie

150,75EUR -15,15EUR -9,13%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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09.07.2026 11:10:28

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca nach Studiendaten mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Phase-III-Resultate von Wainua zur Behandlung bestimmter Herzkrankheiten hätten die Ziele verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstagmorgen. Die Marktteilnehmer dürften den bisherigen risikoadjustierten Höchstumsatz in dieser Anwendung nun großteils aus ihren Bewertungsmodellen herausnehmen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:11 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
150,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
128,10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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