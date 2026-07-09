Siemens Healthineers Aktie

34,23EUR -0,09EUR -0,26%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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09.07.2026 06:33:02

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55,80 auf 54,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington passte seine Schätzungen vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen moderat an. So senkte er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick unter anderem seine Erwartungen für die Margen im Bereich Bildgebende Verfahren im dritten Geschäftsquartal wegen des Gegenwinds durch die US-Zollpolitik und die Inflation. Auch seine Margenannahmen für das Geschäftsjahr 2027 schraubte er nach unten. Die Aktie habe zwar deutlich Luft nach oben, dürfte kurzfristig aber von den Überlegungen des Mutterkonzerns für einen weiteren Beteiligungsabbau gebremst werden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:23 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,81 € 		Abst. Kursziel*:
55,99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,63%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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