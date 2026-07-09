NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55,80 auf 54,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington passte seine Schätzungen vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen moderat an. So senkte er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick unter anderem seine Erwartungen für die Margen im Bereich Bildgebende Verfahren im dritten Geschäftsquartal wegen des Gegenwinds durch die US-Zollpolitik und die Inflation. Auch seine Margenannahmen für das Geschäftsjahr 2027 schraubte er nach unten. Die Aktie habe zwar deutlich Luft nach oben, dürfte kurzfristig aber von den Überlegungen des Mutterkonzerns für einen weiteren Beteiligungsabbau gebremst werden./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:23 / BST





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