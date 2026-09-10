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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Den Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 sieht Marcus Diebel weiter als seinen Top-Wert im Sektor. Er traut diesem ein solides drittes Quartal zu und rechnet mit zuversichtlichen Aussagen für das Schlussquartal. Dementsprechend räumt er der unterdurchschnittlich gelaufenen Aktie Erholungspotenzial ein./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
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Unternehmen:
AUTO1
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
21,54 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
20,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
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