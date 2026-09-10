MTU Aero Engines Aktie
|345,10EUR
|2,70EUR
|0,79%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Triebwerksbauer MTU glaubt David Perry, dass die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie auf die Kosten für den Rückruf von GFT-Triebwerken zurückgeht. Dieser sollte bis Ende 2026 aber weitgehend abgeschlossen sein und eine deutlich verbesserte neue GFT-Version bald an den Start gehen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
343,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
345,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nach (finanzen.at)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
07.09.26
|DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.09.26
|Jefferies & Company Inc. beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
03.09.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, Kauf (EQS Group)
|
03.09.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy (EQS Group)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|346,00
|1,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:30
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:12
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|09:43
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08:23
|Inditex Buy
|UBS AG
|08:22
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.