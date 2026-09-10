DHL Group Aktie
|54,98EUR
|0,84EUR
|1,55%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Der Logistikkonzern DHL sollte laut Alexia Dogani auch dank der anhaltenden Erholung des Expressgeschäfts ein starkes zweites Halbjahr haben. Sie bleibt zudem für die mittelfristigen Aussichten optimistisch./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt DHL Group auf 'Positive Catalyst Watch' (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
07.09.26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|54,94
|1,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:30
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:12
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|09:43
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08:23
|Inditex Buy
|UBS AG
|08:22
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.