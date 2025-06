NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktie des Reifenherstellers Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Aktien aus dem Agrarsektor schienen bereits eine Kehrtwende vorwegzunehmen, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Michelin verzeichne üblicherweise höheres Gewinnwachstum in Agrar-Aufwärtszyklen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 06:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 06:06 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.