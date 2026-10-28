United Parcel Service Aktie
|93,66EUR
|-1,14EUR
|-1,20%
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
United Parcel Service Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 124 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Paketdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate belegten, dass die Unternehmensstrategie Früchte trage./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 125,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 104,12
|
Abst. Kursziel*:
20,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 104,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,66%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|94,02
|-0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research