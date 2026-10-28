GSK Aktie

21,83EUR -1,05EUR -4,59%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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28.10.2026 17:31:25

GSK Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Die Resultate hätten von Anlegern ein gemischtes Feedback bekommen, schrieb Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Erwartungen um ein Prozent übertroffen, doch der grundlegende Geschäftstrend und der Zeitplan für Studiendaten zu HIV-Medikamenten sei hinterfragt worden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18,32 £ 		Abst. Kursziel*:
7,84%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 21,83 -4,59% GSK PLC Registered Shs

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17:31 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
17:30 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
17:25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:20 TRATON Kaufen DZ BANK
17:07 BASF Kaufen DZ BANK
17:06 Symrise Kaufen DZ BANK
17:05 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
16:45 Under Armour Buy UBS AG
16:44 Coca-Cola Buy UBS AG
16:06 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
15:08 United Parcel Service Buy UBS AG
14:10 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:07 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
12:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
12:57 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
12:35 GSK Outperform Bernstein Research
12:06 Novartis Neutral UBS AG
12:05 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:05 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Unilever Sell UBS AG
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
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