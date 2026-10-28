GSK Aktie
|21,83EUR
|-1,05EUR
|-4,59%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Die Resultate hätten von Anlegern ein gemischtes Feedback bekommen, schrieb Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Erwartungen um ein Prozent übertroffen, doch der grundlegende Geschäftstrend und der Zeitplan für Studiendaten zu HIV-Medikamenten sei hinterfragt worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
18,32 £
|
Abst. Kursziel*:
7,84%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
12:27
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21,83
|-4,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:30
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|16:45
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:44
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG