TRATON Aktie
|32,02EUR
|-0,76EUR
|-2,32%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Jose M Asumendi kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine diesjährigen Gewinnerwartungen für die VW-Nutzfahrzeugtochter um vier Prozent. Zölle hätten im dritten Quartal Gegenwind gebracht und für das vierte Quartal rechne das Management in dieser Hinsicht mit noch höheren Belastungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32,78 €
|
Abst. Kursziel*:
6,77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,31%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
18:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Traton auf 'Kaufen' - Fairer Wert 38 Euro (dpa-AFX)
|
17:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
10:17
|ROUNDUP: VW-Truckholding Traton steigert Aufträge weniger als gedacht (dpa-AFX)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
08:00
|Traton steigert Profitabilität - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP steigert in den ersten neun Monaten 2026 Absatz, Umsatz und Ergebnis (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP increases unit sales, sales revenue, and adjusted operating result in the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu TRATON
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|31,98
|-2,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:30
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|16:45
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:44
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG