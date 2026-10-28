TRATON Aktie

32,02EUR -0,76EUR -2,32%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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28.10.2026 17:25:58

TRATON Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Jose M Asumendi kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine diesjährigen Gewinnerwartungen für die VW-Nutzfahrzeugtochter um vier Prozent. Zölle hätten im dritten Quartal Gegenwind gebracht und für das vierte Quartal rechne das Management in dieser Hinsicht mit noch höheren Belastungen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32,78 € 		Abst. Kursziel*:
6,77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,31%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:20 TRATON Kaufen DZ BANK
09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

TRATON 31,98 -2,44% TRATON

Aktuelle Aktienanalysen

18:38 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
17:31 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
17:30 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
17:25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:20 TRATON Kaufen DZ BANK
17:07 BASF Kaufen DZ BANK
17:06 Symrise Kaufen DZ BANK
17:05 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
16:45 Under Armour Buy UBS AG
16:44 Coca-Cola Buy UBS AG
16:06 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
15:08 United Parcel Service Buy UBS AG
14:10 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:07 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
12:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
12:57 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
12:35 GSK Outperform Bernstein Research
12:06 Novartis Neutral UBS AG
12:05 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:05 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Unilever Sell UBS AG
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
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