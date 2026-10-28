TRATON Aktie
|32,02EUR
|-0,76EUR
|-2,32%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Trotz Gegenwinds herrsche Zuversicht für das vierte Quartal, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Marktausblick auf das nächste Jahr sei positiv. Er erwähnte abschließend die attraktive Bewertung der Aktien./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Kaufen
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
32,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
32,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
18:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Traton auf 'Kaufen' - Fairer Wert 38 Euro (dpa-AFX)
|
17:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
10:17
|ROUNDUP: VW-Truckholding Traton steigert Aufträge weniger als gedacht (dpa-AFX)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
08:00
|Traton steigert Profitabilität - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP steigert in den ersten neun Monaten 2026 Absatz, Umsatz und Ergebnis (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP increases unit sales, sales revenue, and adjusted operating result in the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu TRATON
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|31,98
|-2,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:30
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17:25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|16:45
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:44
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG