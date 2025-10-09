Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Reifenherstellers dürften auch für das dritte Quartal einen Rückgang belegen, da die Volumenentwicklung und Wechselkurseffekte weiter belasteten, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Weiterhin bestünden Risiken für die Jahresziele, deren Senkung der Markt bereits erwarte. Das Anlagevotum begründete er mit der Bewertung der Aktie./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|11:22
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
