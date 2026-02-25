Michelin Aktie

25.02.2026 06:46:34

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Franzosen seien inzwischen relativ hoch bewertet, schrieb Akshat Kacker am Dienstagabend in seinem Kommentar zum europäischen Reifensektor. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Sein Favorit bleibt aber Continental./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:46 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Michelin Neutral UBS AG
12.02.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Michelin Outperform Bernstein Research
