Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Franzosen seien inzwischen relativ hoch bewertet, schrieb Akshat Kacker am Dienstagabend in seinem Kommentar zum europäischen Reifensektor. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Sein Favorit bleibt aber Continental./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|06:46
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|06:46
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:46
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:45
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|24.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG