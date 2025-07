NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Harry Martin zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie optimistisch für die Aussichten der europäischen Reifenhersteller. Sein "Top Pick" im Sektor ist die Michelin-Aktie, die er als "zu billig" empfindet. Zwar habe das zweite Quartal die Erwartungen etwas verfehlt, die Aktien seien aber sehr günstig bewertet./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 23:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.