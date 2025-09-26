Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Fernando Garcia aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Versorger nach dessen Kapitalmarkttag. Die Spanier hätten einen soliden Plan vorgelegt, wie sie den Fokus weiterhin auf Netzwerkinvestitionen richten wollten, vor allem in Großbritannien und den USA./rob/edh/gl
