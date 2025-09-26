Iberdrola Aktie

16,08EUR 0,23EUR 1,45%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

26.09.2025 18:40:21

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Fernando Garcia aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Versorger nach dessen Kapitalmarkttag. Die Spanier hätten einen soliden Plan vorgelegt, wie sie den Fokus weiterhin auf Netzwerkinvestitionen richten wollten, vor allem in Großbritannien und den USA./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18:40 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Iberdrola Buy UBS AG
