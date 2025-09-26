Schneider Electric Aktie

235,30EUR 3,50EUR 1,51%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

26.09.2025 17:54:10

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das Management habe sein Vertrauen in die Konsensschätzungen für die Marge und das organische Wachstum des Technologiekonzerns bekräftigt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

