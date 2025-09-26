Volvo AB Aktie

24,73EUR 0,48EUR 1,98%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.09.2025 11:25:38

Volvo AB (B) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
267,00 SEK 		Abst. Kursziel*:
31,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
267,00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
31,09%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten