Volvo AB Aktie
|24,73EUR
|0,48EUR
|1,98%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
267,00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
31,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
267,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,09%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
