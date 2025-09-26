EssilorLuxottica Aktie

271,60EUR 4,70EUR 1,76%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

26.09.2025 09:41:10

EssilorLuxottica Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der US-Zulassung für die Stellest-Brillengläser seien die Franzosen Marktpionier in dieser Form der Verlangsamung der Kurzsichtigkeit bei Kindern, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

