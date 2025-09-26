EssilorLuxottica Aktie
|271,60EUR
|4,70EUR
|1,76%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
26.09.2025 09:41:10
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der US-Zulassung für die Stellest-Brillengläser seien die Franzosen Marktpionier in dieser Form der Verlangsamung der Kurzsichtigkeit bei Kindern, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
305,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
264,90 €
|
Abst. Kursziel*:
15,14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
271,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu EssilorLuxotticamehr Nachrichten
Analysen zu EssilorLuxotticamehr Analysen
|09:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|271,30
|1,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|10:16
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:56
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|08:52
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.