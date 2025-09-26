Michelin Aktie

26.09.2025 14:16:23

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin wertete am Donnerstag aktuelle Wachstumszahlen zum Reifenmarkt von den Herstellern Michelin und Pirelli aus. Der US-Markt für Pkw-Ersatzreifen leide unter billigen Importen, während sich der Markt für hochwertige Reifen in Europa stark entwickele. Schwierig bleibe das Geschäft mit den Autobauern. Der Truck-Bereich zeige sich bei Ersatzreifen widerstandskräftig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

