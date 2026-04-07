MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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07.04.2026 10:27:30

MTU Aero Engines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
319,40 € 		Abst. Kursziel*:
45,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
319,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,72%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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