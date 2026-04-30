MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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30.04.2026 10:00:36

MTU Aero Engines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry attestierte dem Triebwerkbauer am Donnerstag ein solides erstes Quartal. Das Unternehmen sei dabei mit anderen aus der Branche in guter Gesellschaft. Die Aktien seien aber abhängig von den konjunkturellen und geopolitischen Entwicklungen. MTU äußere sich zuversichtlich, was die Situation im Nahen Osten betrifft. Sollte sich die Lage dort im dritten Quartal normalisieren, könnten die Auswirkungen in der Branche eher gering bleiben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
287,80 € 		Abst. Kursziel*:
61,57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
291,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,68%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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