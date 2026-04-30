MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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30.04.2026 17:23:35

MTU Aero Engines Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Eine diversifizierte Kundenbasis und moderne Triebwerksplattformen sorgten bei MTU für Widerstandsfähigkeit, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Eckdaten wie Umsatz, operatives Ergebnis und der Free Cashflow seien solide ausgefallen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
289,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
291,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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