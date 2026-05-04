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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 380 auf 319 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Christian Cohrs erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie solide Zahlen zum ersten Quartal, aber auch die erhöhten geopolitischen Risiken. Der Triebwerkbauer sei den Risiken einer langwierigen Nahost-Krise und der Treibstoffsituation ausgesetzt, auch wenn dies kurzfristig noch keine großen Spuren hinterlasse. Der Experte legt die Bewertungsskala vor diesem Hintergrund niedriger an./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
319,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
284,50 €
|
Abst. Kursziel*:
12,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
285,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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