MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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04.05.2026 09:23:11

MTU Aero Engines Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 380 auf 319 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Christian Cohrs erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie solide Zahlen zum ersten Quartal, aber auch die erhöhten geopolitischen Risiken. Der Triebwerkbauer sei den Risiken einer langwierigen Nahost-Krise und der Treibstoffsituation ausgesetzt, auch wenn dies kurzfristig noch keine großen Spuren hinterlasse. Der Experte legt die Bewertungsskala vor diesem Hintergrund niedriger an./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
319,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
284,50 € 		Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
285,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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