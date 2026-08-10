Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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10.08.2026 10:49:12

Diageo Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Freitag die starken Kostensenkungen des Spirituosenkonzerns. Die Umsatzerholung bleibe allerdings unsicher./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20,91 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,92 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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