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WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Nach soliden Zahlen seien die Jahresprognosen des Nutzfahrzeugzulieferers zurückhaltend, schrieb Sebastian Ubert in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die im operativen Geschäft erwirtschafteten freien Barmittel (Free Cashflow) liege unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,35 €
|
Abst. Kursziel*:
21,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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