NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Freitag an einen durchwachsenen Quartalsbericht an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:59 / BST

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