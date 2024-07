NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nel ASA nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 12 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Erwan Kerouredan aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Wasserstoff-Spezialisten. Die Auftragsauslastung von der zweiten Produktionslinie Herøyas und steigende Lizenzeinnahmen hält er für zwei wichtige Bereiche, die in der zweiten Jahreshälfte im Auge behalten werden sollten./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 16:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 16:31 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.