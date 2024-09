NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Die US-Zulassung des Medikamentes Kisqali in Kombination mit einem Aromatasehemmer zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs sei eine leicht positive Nachricht für den Pharmakonzern, schrieb Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gegensatz zu dem Konkurrenzprodukt Verzenio habe Kisqali eine breite Zulassung erhalten. Damit baue das Novartis-Medikament seine führende Position in diesem Anwendungsfeld weiter aus./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 05:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





