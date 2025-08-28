Pernod Ricard Aktie

107,00EUR 8,96EUR 9,14%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

28.08.2025 09:49:01

Pernod Ricard Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet am Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion auf die übertroffenen Ergebniserwartungen. Eine Menge Unsicherheit sei bereits eingepreist./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
98,86 € 		Abst. Kursziel*:
21,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
107,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Pernod Ricard S.A.mehr Analysen

09:49 Pernod Ricard Neutral UBS AG
09:49 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
09:49 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
28.07.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Pernod Ricard S.A. 105,10 7,20% Pernod Ricard S.A.

