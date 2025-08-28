Delivery Hero Aktie

23,03EUR 0,08EUR 0,35%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

28.08.2025 11:28:36

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Kursschwächen böten Einstiegschancen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag anlässlich des währungsbedingt gekappten Ergebnisziels für das Gesamtjahr./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:48 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

