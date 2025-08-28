NVIDIA Aktie
|152,88EUR
|-3,34EUR
|-2,14%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage dürfte die Beurteilung der Zahlen des Chipkonzerns prägen, auch wenn der Ausblick die Erwartungen möglicherweise nicht ganz erfüllt habe, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 205,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 181,60
|
Abst. Kursziel*:
12,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 181,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,89%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
