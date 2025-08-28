NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Outperform" belassen. Der Halbjahresbericht sei geprägt von einem besseren operativen Ergebnis (Ebita) dank des Geschäfts in Asien und Europa, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Währungsbedingt sei das Jahresziel allerdings gekappt worden./ag/gl



