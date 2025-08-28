Delivery Hero Aktie

23,03EUR 0,08EUR 0,35%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

28.08.2025 11:28:58

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Outperform" belassen. Der Halbjahresbericht sei geprägt von einem besseren operativen Ergebnis (Ebita) dank des Geschäfts in Asien und Europa, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Währungsbedingt sei das Jahresziel allerdings gekappt worden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23,45 € 		Abst. Kursziel*:
138,81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
143,16%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

