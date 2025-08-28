NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) habe die Markterwartungen im zweiten Quartal etwas verfehlt. Das operative Ergebnis des Halbjahrs (Ebitda) liege derweil höher. Nach dem währungsbedingt gesenkten Jahresziel sieht der Experte etwas Korrekturbedarf für den Ebitda-Konsens./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:30 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.