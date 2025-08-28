Delivery Hero Aktie

23,28EUR 0,33EUR 1,44%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

28.08.2025 08:43:07

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) habe die Markterwartungen im zweiten Quartal etwas verfehlt. Das operative Ergebnis des Halbjahrs (Ebitda) liege derweil höher. Nach dem währungsbedingt gesenkten Jahresziel sieht der Experte etwas Korrekturbedarf für den Ebitda-Konsens./rob/ag/mis

