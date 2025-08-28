Givaudan Aktie
|3 618,00EUR
|6,00EUR
|0,17%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Hold" belassen. Die Strategie und Ziele des Aromen- und Duftstoffherstellers bis 2030 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3 700,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3 379,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3 376,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Givaudan AG
|Givaudan AG
|3 618,00
|0,17%
