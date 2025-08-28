NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach den Zahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Netzwerk- und Gaming-Geschäft des Chipkonzerns füllten die "China-Lücke", schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Das Geschäft mit dem Reich der Mitte sei gekennzeichnet von "politischem Hin und Zurück"./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 200,00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 181,60
Abst. Kursziel*:
10,13%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 181,60
Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
Analyst Name::
Tom O'Malley
KGV*:
-
