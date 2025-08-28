Pernod Ricard Aktie
|99,90EUR
|1,86EUR
|1,90%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Spirituosenkonzern habe solide Finanzkennziffern vorgelegt, auch im Hinblick auf den Free Cashflow, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings lasse der Ausblick auf einen schwachen Auftakt in das neue Geschäftsjahr schließen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
138,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
98,86 €
|
Abst. Kursziel*:
39,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
99,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,14%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
