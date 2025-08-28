Delivery Hero Aktie

22,34EUR -0,61EUR -2,66%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.08.2025 17:01:46

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Halbjahreszahlen von 45 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie gehe weiter davon aus, dass der Essenlieferdienst auf Kosten der kurzfristigen Profitabilität Marktführerschaft und Umsatzwachstum behaupten wolle, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag im Tagesverlauf überarbeiteten Einschätzung. Deshalb und wegen negativer Währungseffekte senkte sie ihre operativen Ergebnisprognosen. Die Aktie bleibe mit Blick auf die mögliche Barmittelgenerierung aber attraktiv./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23,22 € 		Abst. Kursziel*:
63,65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70,10%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten