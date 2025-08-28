NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Halbjahreszahlen von 45 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie gehe weiter davon aus, dass der Essenlieferdienst auf Kosten der kurzfristigen Profitabilität Marktführerschaft und Umsatzwachstum behaupten wolle, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag im Tagesverlauf überarbeiteten Einschätzung. Deshalb und wegen negativer Währungseffekte senkte sie ihre operativen Ergebnisprognosen. Die Aktie bleibe mit Blick auf die mögliche Barmittelgenerierung aber attraktiv./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT





