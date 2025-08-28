Redcare Pharmacy Aktie
|87,65EUR
|-1,70EUR
|-1,90%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom. Für Redcare passten sie ihre Schätzungen an zunächst geringere Profitabilitätserwartungen an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,05 €
|
Abst. Kursziel*:
68,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,14%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
25.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
25.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
21.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
21.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
21.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|07:51
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|89,20
|-0,17%
