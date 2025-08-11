Nutrien Aktie
|48,20EUR
|0,41EUR
|0,86%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 68 US-Dollar angehoben. Die Aktien des Düngerkonzerns böten mittlerweile eine gute Gelegenheit, schrieb Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der weltweite Kalidüngerverbrauch steige wohl auch 2025. Zudem erschienen Dünger-Aktien insgesamt mittlerweile attraktiver als die von Petrochemie-Konzernen, die mit Überangebot, reichlich Lagerbeständen und einer trägen Nachfrage konfrontiert seien./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 68,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 55,69
|
Abst. Kursziel*:
22,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 55,70
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,08%
|
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)mehr Nachrichten
|
05.08.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.07.25
|BHP’s bet on potash runs into $1.7bn cost overrun (Financial Times)
|
18.07.25
|BHP’s bet on potash runs into $1.7bn cost overrun (Financial Times)
|
06.05.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)mehr Analysen
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|03.03.25
|Nutrien Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|48,20
|0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Shell Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG