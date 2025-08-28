Pernod Ricard Aktie
|100,45EUR
|2,41EUR
|2,46%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller fokussiere sich auf die Dinge, die er in der Hand habe, um die operative sowie die Barmittelentwicklung voranzubringen, schrieb Edward Mundy in seiner am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Einschätzung. Da das Vertrauen in das Wachstum zunehme, dürfte der Aktienkurs steigen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
102,60 €
|
Abst. Kursziel*:
26,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
100,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,42%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
|18:10
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:44
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|14:17
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|100,45
|2,46%
